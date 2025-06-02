Никакого урона посевам это не принесло - Серик Жумангарин о борьбе с саранчой

По его словам, цикл активности и размножения саранчи повторяется примерно раз в 12 лет.

— Мы сейчас находимся в конце ее круглогодичного цикла. На следующий год, конечно, такой активности не будет. Я сегодня провел Республиканский оперативный штаб утром по саранче. Во-первых, в Кызылординской области мы будем принимать жесткие меры против тех, кто распространяет ложную информацию. Потому что это несет панику. В этой области работы заканчиваются. Никакого урона посевам это не принесло, — сообщил Жумангарин.

Аналогичная ситуация в Туркестанской и Жамбылской областях.

Вице-премьер отметил, что наиболее опасная зона — граница между Актюбинской и Костанайской областями, а также граница с Россией, поскольку саранча может перейти в Акмолинскую область.

Жумангарин также сообщил, что министр сельского хозяйства уже вылетел в Актюбинскую область, позже посетит Костанайскую область.

— Мы начинаем большую работу. Я на 100% уверен, никаких отрицательных последствий не будет, потому что прошлогодний опыт очень значимый… Мы купили дроны. 3445 человек вывели на поля для обследования. У нас достаточно ресурсов, — добавил вице-премьер.

Ранее о причинах раннего и массового размножения саранчи корреспонденту агентства Kazinform рассказала старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта ата, кандидат биологических наук Алмагуль Берденкулова.