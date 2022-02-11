Никакого импортного автохлама: какие ставки утильсбора рассматриваются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал производителей и дистрибьюторов повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей и подчеркнул, что нельзя открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама, передает МИА «Казинформ».

Отечественные производители поддерживают инициативы Президента, отмечая, что сегодня казахстанцы покупая технику отечественного производства не несут дополнительных расходов. Государство компенсирует размер уплаченного отечественными производителями утилизационного сбора и эти расходы не закладываются в итоговую стоимость.

Вместе с тем Президент РК отметил, что «утильсбор будет пересмотрен». Но призвал избегать крайностей.

«Часто приводятся в пример ставки утильсбора в ЕС. Но мы работаем в условиях ЕАЭС, где помимо экологической функции утильсбор - это легитимная в рамках ВТО тарифная защита внутреннего рынка», - отметил в интервью МИА «Казинформ» представитель Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса Кайрат Еламанов.

«Мы предлагаем гармонизировать ставки утильсбора в ЕАЭС со ставками в Российской Федерации. Это наиболее крупный рынок в ЕАЭС», - заявил Еламанов.

Он подчеркнул, что утильсбор, в отличие от таможенной пошлины, полностью остается в Казахстане.

Казахстан создал ряд условий для появления в стране полноценного сборочного автопроизводства. «Утильсбор является частью этих условий. Он стимулировал локализацию сборочного производства в стране. После его введения инвестиционные решения приняли Дженерал моторс с брендом Шевроле, КИА, Хёнде, Рено, КамАз», - отметил Еламанов.

Еламанов подчеркнул, что автопром РК освоив этап мелкоузловой сборки, переходит к производству компонентов. Идет строительство нескольких заводов.

Доля отечественного производства в продажах новых автомобилей официальными дилерами составила 62,2% в 2021 году.

«За время введения утильсбора поставки автомашин казахстанской сборки на экспорт выросли с 0 до 12 тысяч единиц. Они идут в РФ, Узбекистан, Беларусь и другие страны», - сказал Еламанов.

По данным Ассоциации в 2021 году производство автомобилей составило 92 839 единиц, что на 20% выше, чем в 2020 году (77 431 ед.). По данным первичной регистрации новых седельных тягачей за 9 месяцев 2021 года в РК было зарегистрировано 104 тягача марки Вольво и 108 – КамАЗа. А в 2020 году - 284 седельных тягача Вольво и 128 - КамАЗа.

С введением утильсбора в 2016 году рост рабочих мест в автопроме, как подчеркнули в Ассоциации, составил 75%. «Сейчас около 3,7 тысяч человек работают на предприятиях автопрома и более 7 тысяч в смежных отраслях – торговля, сервис», - сообщили в Ассоциации.

Эксперты считают, что существенное снижение утильсбора выгодно тем, кто ввозит подержаные автомобили из Европы.

К 2035 году ЕС полностью перейдет на автомобили без выбросов CO₂ и запретит продажу на территории Евросоюза машин с ДВС. Поэтому иностранные производители активно ищут рынки сбыта в третьих странах.

Еламанов отметил, что к автомобилям казахстанской сборки и официальным импортерам «предъявляются более жесткие требования по безопасности, чем к физлицам, когда при ввозе вообще нет никаких требований по экологии и безопасности».