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    13:48, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Дефицита топлива, бензина в Казахстане нет

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на вопрос, ожидается ли дефицит топлива в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстанда бензин сапасына кім жауапты
    Фото: Freepik

    — Никакого дефицита топлива, бензина в стране нет. Мы в полной мере обеспечиваем себя бензином. Сейчас мы пошли по пути реформирования ценовой политики на рынке ГСМ. То, что цены долгое время были зарегулированы, привело к тому, что сфера стала невыгодной и инвестиционно непривлекательной. Не выгодно продавать на внутренний рынок — выгодно вывозить. У наших соседей цены на ГСМ в разы выше, поэтому, как вы знаете, образовалась проблема нелегального вывоза казахстанского бензина в соседние страны. Но мы наводим порядок. Нам удалось, в том числе при помощи правоохранительных органов, решить этот вопрос. Плюс та политика по либерализации цен даёт свои результаты. На сегодняшний день никакого дефицита по бензину нет, — заявил глава Кабмина на брифинге в Правительстве.

    Он также добавил, что в части авиационного топлива все казахстанские авиакомпании обслуживаются внутренним авиакеросином.

    Теги:
    Дизтопливо Топливо Бензин Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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