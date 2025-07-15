Дефицита топлива, бензина в Казахстане нет

— Никакого дефицита топлива, бензина в стране нет. Мы в полной мере обеспечиваем себя бензином. Сейчас мы пошли по пути реформирования ценовой политики на рынке ГСМ. То, что цены долгое время были зарегулированы, привело к тому, что сфера стала невыгодной и инвестиционно непривлекательной. Не выгодно продавать на внутренний рынок — выгодно вывозить. У наших соседей цены на ГСМ в разы выше, поэтому, как вы знаете, образовалась проблема нелегального вывоза казахстанского бензина в соседние страны. Но мы наводим порядок. Нам удалось, в том числе при помощи правоохранительных органов, решить этот вопрос. Плюс та политика по либерализации цен даёт свои результаты. На сегодняшний день никакого дефицита по бензину нет, — заявил глава Кабмина на брифинге в Правительстве.