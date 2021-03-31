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    22:47, 30 Март 2021 | GMT +6

    Никакого «алматинского» штамма коронавируса не существует - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Никакого «алматинского» штамма коронавируса не существует. Об этом заявил заведующий лабораторией коллективного пользования Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК, доктор PhD Ербол Бурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дней десять назад мы взяли положительные образцы на COVID-19, в результате исследований был обнаружен штамм, который уже относится к новому варианту коронавирусной инфекции британского типа. В настоящее время проводятся более глубокие исследования по его вирусовыделению. На данный момент мы уже осеквенировали спайк-белок и отнесли к британскому типу. Выявленный штамм коронавируса соответствует британскому штамму, который циркулирует на территории Европы, США. Проще говоря, нового «алматинского» штамма не существует, выявленный штамм уже давно циркулирует в мире с конца декабря, у нас же он был только идентифицирован», - пояснил Ербол Бурашев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

    Он также рассказал об отличительных особенностях выявленного штамма коронавируса.

    «В отличие от других штаммов он характеризуется более высокой контагиозностью и патогенностью, в связи с чем идет более быстрое его распространение по миру. То есть, он более заразен, до сих пор полностью не изучено его воздействия на организм», - добавил Ербол Бурашев.

    Эксперт отметил, что пандемическое распространение болезни продолжается и возможности изменения генетических свойств, фенотипических признаков (патогенность, контагиозность, антигенность), возбудителя болезни в процессе эпидемической циркуляции, высоки. Согласно исследованиям зарубежных ученых, вирус SARS-CoV-2, прошел множественные естественные пассажи, что привело к генетическим изменениям в геноме, следовательно, появились новые филогенетические вариации возбудителя COVID-19, такие как «Британский» и «Южноафриканский» штаммы.

    Ученые РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК провели анализ проб биологических материалов, представленных 19.03.2021 года филиалом «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК.

    В результате проведённых работ было проведено секвенирование образцов поверхностного Spike белка вируса SARS-CoV-2. Исследования показали наличие мутаций, точечных замен и делеций, соответствующих «Британскому» типу Covid-19, клайд G. Полученные нуклеотидные последовательности отправлены в международную базу данных GenBank для депонирования.

    Согласно данным GISAID, данный клайд G в настоящее время распространен повсеместно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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