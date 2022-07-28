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    10:20, 28 Июль 2022 | GMT +6

    Никаких встреч в Турции у Нурсултана Назарбаева не было - Айдос Укибай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «Вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у Первого Президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса», - написал Айдос Укибай в Twitter .



    Теги:
    Общество Первый Президент - Елбасы Елбасы
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