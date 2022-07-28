Никаких встреч в Турции у Нурсултана Назарбаева не было - Айдос Укибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Вопреки различным вбросам анонимных источников, во время отдыха у Первого Президента не было никаких встреч с иностранными официальными лицами и представителями бизнеса», - написал Айдос Укибай в Twitter .



