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Никаких скринов быть не должно – Асхат Аймагамбетов ответил на жалобы преподавателей

4 Июня 2020 13:32
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Никаких скринов быть не должно – Асхат Аймагамбетов ответил на жалобы преподавателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время отчетной встречи министра образования и науки РК в режиме онлайн преподаватели пожаловались на требования отправлять скриншоты и видео рабочих моментов. Министр прокомментировал данную ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы соответствующие поручения во время наших совещаний и руководителям управлений образования, отделов образования и департаменту по обеспечению качества давали. Еще раз хочу повториться: никаких отчетов, никаких скринов быть не должно», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Он напомнил, что Министерством принят Приказ №130, где четко обозначено какие документы должен заполнять педагог.

«Ежедневно он заполняет только два документа. Все другие документы, которые будут вменяться должностными лицами, либо другими категориями – они все являются незаконными. Поэтому у нас в законодательстве предусмотрена ответственность. Департаменты по обеспечению качества будут принимать соответствующие меры», - отметил министр.

«Мы уже приняли меры по таким случаям – это административная ответственность и, в целом, вплоть до увольнения. Очень жестко будем реагировать на такого рода нарушения», - заключил глава МОН.

Напомним, ранее вступил в силу подписанный министром образования и науки приказ №130 от 6 апреля 2020 года, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования. Также глава ведомства сообщал, что за привлечение педагогов к излишней отчетности предусмотрена ответственность. При этом он рассказал, какие материалы, являются доказывающими факт совершения нарушения.


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Ключевые слова: Образование, МОН,
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Азамат Сыздыкбаев

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