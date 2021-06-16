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    13:21, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Никаких секретов нет - Алексей Цой о данных по QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детальные параметры клинических исследований казахстанской вакцины QazVac в ближайшее время будут опубликованы. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Медицинская общественность одобряет высокое достижение Казахстана - разработку отечественной, собственной вакцины QazVaс, которая сейчас у нас допущена к применению. Она прошла этапы клинических испытаний, сейчас уже находится в клинической практике. Эту вакцину подтверждают наши ведущие отраслевые специалисты, которые разрабатывали вакцину, которые работают в сфере биобезопасности. В системе здравоохранения все специалисты высоко оценивают этот потенциал, который есть», - рассказал Алексей Цой.

    Также министр ответил на вопрос касательно того, почему данные о вакцине еще не доступны.

    «Да, есть ряд граждан и специалистов, которые высказывают свою точку зрения. Но при этом в целом все поддерживают само появление вакцины. Вопрос по информации Министерства образования и науки, Институт проблем биологической безопасности направил на публикацию несколько статей в несколько рейтинговых журналов.

    Ключевая информация, инструкция по применению, эффективность, позиция по показаниям и противопоказаниям - все это отражено в инструкции и доведено до населения, подчеркнул А. Цой.

    «Более детальные параметры клинических исследований в ближайшее время будут опубликованы. Здесь никаких секретов нет. Это чисто процедурный процесс», - отметил глава Минздрава.

    Ранее министр сообщил о том, что около 800 человек повторно заболели коронавирусом в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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