Никаких приборов купить не предлагаем - в «Алматы Су» ответили на вопросы горожан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ГКП «Алматы Су» ответили на жалобы алматинцев, что якобы сотрудники коммунального предприятия ходят по домам и предлагают приборы для экономии воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками коммунальных служб, предлагают жителям Алматы взять в их квартирах и домах водопроводную воду на анализ, на месте проводят якобы экспресс-анализ воды, а потом настойчиво предлагают купить различные виды приспособлений, якобы позволяющих экономить воду.

«Есть случаи, когда жителей обманным путем принуждали покупать счетчики воды. Подобные предложения распространяются путём телефонных звонков от коммерческих компаний или просто визита в квартиру без предварительного предупреждения. Сотрудники ГКП «Алматы Су» не производят поквартирный обход и обзвон жителей, не предлагают и не устанавливают какие-либо приспособления, насадки на смесители, счетчики и бытовые фильтры для очистки питьевой воды. Единственным представителем предприятия, который непосредственно контактирует с жителями, это контролер, который занимается только фиксацией показаний приборов, разноской уведомлений или других официальных документов либо выезжают только по предварительной заявке самих потребителей», - прокомментировали ситуацию в ГКП «Алматы Су».

В компании отметили, что отбор проб воды производится только по заявкам потребителей и в специально определенных точках отбора проб, а информация о сроках поверки счетчиков указывается в паспорте прибора, данные об истечения сроков поверки указывается индивидуально в счетах-квитанциях АО «Алсеко».

«Каждый сотрудник обязан предъявить служебное удостоверение, заверенное печатью предприятия. Позвонив по телефонам доверия ГКП «Алматы Су» 245-95-28, 227-60-24, 8 702-100-27-65, в call-центр 3 777 444 Вы можете узнать, является ли то или иное лицо сотрудником предприятия. Дополнительно сообщаем, что вопросы пресечения подобных действий не входят в компетенцию предприятия», - обратились к алматинцам в «Алматы Су».