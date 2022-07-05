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Никаких последствий для Казахстана не будет – Мининдустрии о судне «Жибек жолы»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июля 2022, 11:59
Никаких последствий для Казахстана не будет – Мининдустрии о судне «Жибек жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию вокруг сданного Казахстаном в аренду судна «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский перевозчик на законных основаниях передал в аренду данное судно; никаких ограничений по передаче российской компании, которая сейчас арендует это судно, не было. Ни международных, ни каких-то внутренних документов. Если арендатор этого судна каким-то образом нарушил законы какой-либо страны, в случае официального подтверждения данного факта, то наша компания будет инициировать меры по возвращению этого судна», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

Он заверил, что эта ситуация не должна повлечь для Казахстана никаких последствий.

«Для Казахстана не должно быть никаких последствий, потому что наша страна никогда не нарушала и не нарушает ни международное законодательство, ни те соглашения, которые мы ратифицировали в рамках международного соглашения, ни внутреннее законодательство РК», - отметил министр.

«Когда мы передаем какое-то судно, мы ставим ограничения в части того, что на нем не должно быть осуществлено никаких незаконных перевозок – наркотиков, оружия, других запрещенных предметов. Мы будем ждать решения, потому что ситуация не до конца понятна», - добавил глава ведомства.

Ранее в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.


Фото: railways.kz

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