Никаких планов нет – глава Минкультуры о благоустройстве урочища Бозжыра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев считает, что туристическую инфраструктуру необходимо строить вне территории урочища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурена Абаева спросили о планах касательно благоустройства окрестностей возле урочища Бозжыра.

«По урочищу Бозжыра пока никаких планов нет. Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный. Представьте, если бы не было Медео. Ходили бы люди? Ходили. Катались бы на искусственных катках, но ни о какой чистоте и ухоженности речь бы не шла. На Бозжыре примерно такая сейчас ситуация», - сказал Даурен Абаев на брифинге в СЦК.

По его словам, туристическую инфраструктуру необходимо строить вне территории урочища.

«Мы должны построить вне самой территории Бозжыры (отель, прим. ред.), соблюдая все экологические требования. Тогда люди будут приезжать для цивилизованного туризма. Это также позволит развивать многие вещи, будут приезжать с камерами, снимать не только туристов, но и кинопроекты. Многие вещи можно было бы сдвинуть в этом направлении», - отметил министр.

«Вопрос по поводу строительства отеля нужно обсуждать между инвесторами, общественностью и экологами. Надо найти золотую середину», - заключил глава Минкультуры.

Ранее сообщалось, что в проект строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра внесут изменения.