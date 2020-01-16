Никаких двойных стандартов – Даурен Абаев о нововведениях касательно машин на иностранном учете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал запрет на ввоз и эксплуатацию в стране автотранспорта, зарегистрированного в других странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этих мерах мало, что нового, и никаких двойных стандартов нет. Покупая машину на иностранном учете, люди прекрасно знали, что их использование возможно только после постановки на учет, уплаты всех пошлин и налогов. Но, несмотря на это, они осознанно продолжали завозить и не регистрировать такой транспорт. Как обычно в таких случаях бывает, они надеялись на авось. Нужно понимать, что автотранспорт – это объект повышенной опасности, у которого должен быть владелец. И сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда водители чувствуют безнаказанность, скрываются с места ДТП, нагло нарушают ПДД. По вине таких водителей в нашей стране, по данным МВД, погибли 132 человека», - сказал Даурен Абаев на программе «Открытый диалог».

Он привел еще один факт: «Многие такие машины находятся в аресте, в залоге или в угоне. Если завтра к их обладателям приедут судебные приставы, то это имущество будет совершенно законно изъято. И самое странное в этой ситуации – казахстанский владелец этого автотранспорта будет требовать справедливости у своего государства и будет выдвигать требования, почему это допустили».

Еще одной причиной, по словам министра, является неуплата налогов и штрафов.

«Только представьте, по нашим дорогам ездят порядка 200 тысяч машин с иностранным учетом. Они ездят по нашим дорогам, загрязняют нашу экологию, но расплачиваются за все это наши законопослушные граждане, которые не ищут различных лазеек в законах и добросовестно платят все налоги», - заключил глава ведомства.