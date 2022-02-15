+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане

15 Февраля 2022 14:45
Поделиться:
НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов высказался о создании научно-исследовательского института спорта и спортивных достижений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанский боксер вошел в ТОП-15 рейтинга WBO после победы нокаутом
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021 Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии

«Привлечение тренеров – это мировая практика. Когда Китай проводил летнюю Олимпиаду, привлек много тренеров. У нас тоже такая политика. По тем видам спорта, в которых видим перспективу, приглашаем тренеров. По шорт-треку приглашали тренеров-консультантов. Сейчас у нас российский тренер, до этого с нашими спортсменами занимались тренеры из Китая, Кореи. Очень важная часть – начинать с низов. Если у нас не будет детских трамплинов, естественно, без конкуренции не будет результатов», - пояснил глава дирекции спорта.

Елсияр Канагатов отметил, что Национальный олимпийский комитет проделал большую работу со спортивной медициной: создали медицинский центр, купили хорошее современное оборудование, обучили специалистов.

«Но этого мало. Я всегда поднимал этот вопрос. У нас нет своего научно-исследовательского института. Данный вопрос о создании научного центра стоит, чтобы спортивная наука работала в помощь нашим тренерам. Мы должны еще лучше развиваться в зимних видах спорта. У нас есть все природные условия. Другое дело – на местах должны создаваться простейшие сооружения для конькобежного спорта, для тренировок. По шорт-треку Абзал Ажгалиев должен стать примером для детей, юношей. Нам нужно дальше развивать этот вид спорта», - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Казахстанский боксер вошел в ТОП-15 рейтинга WBO после победы нокаутом
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021
Приложил все усилия для успешного выступления – шорт-трекист Абзал Ажгалиев
Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
5 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
6 Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Читайте также
Часть дорог перекроют в Алматы из-за зимнего забега 20 февраля
Женская команда по регби поборется за путевку на ЧМ-2021
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив