НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов высказался о создании научно-исследовательского института спорта и спортивных достижений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлечение тренеров – это мировая практика. Когда Китай проводил летнюю Олимпиаду, привлек много тренеров. У нас тоже такая политика. По тем видам спорта, в которых видим перспективу, приглашаем тренеров. По шорт-треку приглашали тренеров-консультантов. Сейчас у нас российский тренер, до этого с нашими спортсменами занимались тренеры из Китая, Кореи. Очень важная часть – начинать с низов. Если у нас не будет детских трамплинов, естественно, без конкуренции не будет результатов», - пояснил глава дирекции спорта.

Елсияр Канагатов отметил, что Национальный олимпийский комитет проделал большую работу со спортивной медициной: создали медицинский центр, купили хорошее современное оборудование, обучили специалистов.

«Но этого мало. Я всегда поднимал этот вопрос. У нас нет своего научно-исследовательского института. Данный вопрос о создании научного центра стоит, чтобы спортивная наука работала в помощь нашим тренерам. Мы должны еще лучше развиваться в зимних видах спорта. У нас есть все природные условия. Другое дело – на местах должны создаваться простейшие сооружения для конькобежного спорта, для тренировок. По шорт-треку Абзал Ажгалиев должен стать примером для детей, юношей. Нам нужно дальше развивать этот вид спорта», - добавил он.