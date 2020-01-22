Нигерийский футболист подписал контракт с казахстанским клубом
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» заключил трудовое соглашение с нигерийским защитником Стивеном Эзе, передает Sports.kz.
Стивен начинал карьеру в «Лоби Старс» из Макурди, в котором выступал на протяжении двух сезонов. В 2014 году защитник перебрался в состав «Саншайн Старс», в этой команде Стивен провел еще два года. Затем в карьере футболиста значатся «Ифеани Уба» (с которым защитник выиграл Суперкубок) и «Кано Пиларз».
Позапрошлый сезон для Эзе стал первым в Европе. Стивен подписал контракт с болгарским «Локомотивом» из Пловдива, в составе которого сыграл более 50 матчей и завоевал Кубок Болгарии.
Стивен является игроком национальной сборной Нигерии, на счету Эзе 13 матчей в футболке главной команды страны. Является серебряным призером Чемпионата Африканских наций.
Досье: Стивен Эзе
Дата рождения: 8 марта 1994
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Позиция: защитник
Гражданство: Нигерия
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