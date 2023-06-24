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Нидерланды закрывают крупнейшее месторождение газа

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 09:28
Нидерланды закрывают крупнейшее месторождение газа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нидерланды 1-го октября прекратят добычу газа на Гронингенском месторождении на севере страны из-за сейсмологической опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Гронингенское месторождение - одно из крупнейших в мире газовых полей, и там до сих пор остаются значительные запасы сырья. Но за последние четверть века из-за выработки месторождения в этом районе все чаще происходят землетрясения, что и заставило прекратить работы.

С середины 90-х в районе добычи отмечены сотни землетрясений, достигавших магнитуды 3,4.

Власти страны при этом отмечают, что законсервируют несколько производственных площадок, чтобы можно было кратковременно возобновлять добычу в случае энергетических кризисов.


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