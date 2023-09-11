Нидерланды вышли на первое место в мире по импорту солнечных панелей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным статистического управления Нидерландов CBS, эта страна стала крупнейшим в мире импортером солнечных панелей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году в Нидерланды поступило солнечных панелей на сумму около 12 млрд евро, что на 2 млрд больше, чем у второго в мире импортера – США. В пятерку лидеров входят также Бразилия, Германия и Испания.

Тем не менее, нидерландская пресса пишет, что 60% импорта Нидерландами солнечных панелей реэкспортируются, в основном в другие страны ЕС.

При этом большая часть солнечных панелей на сумму 0,5 млрд евро (89% от общей суммы), поступает из Китая, где находятся многие материалы, необходимые для солнечных панелей, включая галлий, магний, кремний, германий, графит и редкоземельные металлы.

На долю Китая приходится не менее 65% мирового производства каждого из этих важнейших материалов, включая 98% мирового производства галлия.

По сравнению с 2021 годом стоимость импорта солнечных панелей в Нидерланды в 2022 году выросла более чем вдвое, поскольку цены на солнечные панели выросли из-за высокого спроса.

Нидерланды также произвели наибольшую долю электроэнергии с помощью солнечной энергии на душу населения в ЕС в 2022 году, составляя около 14% – немного больше, чем Испания – и имеют наибольшее количество установленных солнечных панелей из 27 стран Евросоюза.

Цифры показывают, что в 2021 году в Нидерландах было около 48 млн солнечных панелей, а Агентство предпринимательства Нидерландов сообщает, что в прошлом году было завезено еще около 10 млн панелей.