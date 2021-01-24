Нидерланды вводят комендантский час впервые со времен Второй мировой войны

БРЮССЕЛЬ - ГААГА. КАЗИНФОРМ - В Нидерландах в субботу вступает в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 21.00 до 04.30 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение. В то же время смогут работать, например, службы доставки продуктов. Разрешён также выгул собак.

В парламенте предложение вызвало дебаты, поскольку в последние недели статистика в королевстве постепенно улучшалась. Однако депутаты решили всё же согласиться с предложением, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

В стране уже действует жёсткий карантин. Заведения, работа которых не считается жизненно необходимой, закрыты.

Вместе с тем, прибывающие в Нидерланды граждане государств, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, заявил глава правительства страны. Данное требование не распространяется на граждан Нидерландов, других граждан ЕС и членов их семей.

В Нидерландах за год подтверждено более 930 тысяч случаев заражения, более 13 тысяч заболевших Covid-19 голландцев скончались.

Напомним, первые дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, прибыли в Нидерланды в конце декабря.