Нидерланды подтвердили первый случай заражения коронавирусом

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды подтвердили первый случая заражения коронавирусом. Вирус диагностирован в четверг у пациента, который недавно побывал на севере Италии, наиболее пострадавшем регионе Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Medical Express.

Все те, кто были в «тесном контакте» с этим человеком, прошли обследование. Пациент находится на карантине, сообщили в Национальном институте общественного здоровья и окружающей среды страны.

Институт общественного здоровья рекомендует гражданам быть острожными во избежание распространения инфекции, пишет Medical Express.

Напомним, Италия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Южной Кореи.



