Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:51
-
-
-
-
-
-
-
Нидерланды подтвердили первый случай заражения коронавирусом
28 Февраля 2020 09:03
Поделиться:
АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды подтвердили первый случая заражения коронавирусом. Вирус диагностирован в четверг у пациента, который недавно побывал на севере Италии, наиболее пострадавшем регионе Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Medical Express.
Новости по темеКоронавирус в Южной Корее: число инфицированных перевалило за две тысячи В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа Можем принять более решительные меры – Елжан Биртанов о коронавирусе
Все те, кто были в «тесном контакте» с этим человеком, прошли обследование. Пациент находится на карантине, сообщили в Национальном институте общественного здоровья и окружающей среды страны.
Институт общественного здоровья рекомендует гражданам быть острожными во избежание распространения инфекции, пишет Medical Express.
Напомним, Италия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Италия сообщает о 17 смертельных случаях, 650 инфицированных
- Коронавирус в Южной Корее: число инфицированных перевалило за две тысячи
- Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек
- Джеки Чан опроверг слухи о своем заражении коронавирусом
- Почему казахстанская медицина успешно противостоит коронавирусу, объяснил Елжан Биртанов
- В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047