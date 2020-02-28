+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нидерланды подтвердили первый случай заражения коронавирусом

28 Февраля 2020 09:03
Поделиться:
Нидерланды подтвердили первый случай заражения коронавирусом

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды подтвердили первый случая заражения коронавирусом. Вирус диагностирован в четверг у пациента, который недавно побывал на севере Италии, наиболее пострадавшем регионе Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Medical Express.

Новости по теме
Коронавирус: Италия сообщает о 17 смертельных случаях, 650 инфицированных
Коронавирус в Южной Корее: число инфицированных перевалило за две тысячи В большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина – Елжан Биртанов о прибывающих из-за рубежа Можем принять более решительные меры – Елжан Биртанов о коронавирусе

Все те, кто были в «тесном контакте» с этим человеком, прошли обследование. Пациент находится на карантине, сообщили в Национальном институте общественного здоровья и окружающей среды страны.

Институт общественного здоровья рекомендует гражданам быть острожными во избежание распространения инфекции, пишет Medical Express.

Напомним, Италия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Южной Кореи.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив