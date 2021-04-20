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Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Апреля 2021, 23:55
Нидерланды отменят комендантский час с 28 апреля

ГААГА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Нидерланды ослабят с 28 апреля ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В том числе будет отменен комендантский час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщил во вторник телеканал RTL со ссылкой на источники в голландском правительстве, комендантский час будет отменен, вновь смогут открыться магазины и рынки. Кроме того, смогут открыться террасы, однако работать они будут лишь с 12:00 по 18:00.

В то же время будут введены определенные ограничения в отношении тестовых массовых мероприятий, таких как концерты, представления и футбольные матчи, проводящиеся по всей стране в рамках эксперимента. Они будут отменяться, если число пациентов в отделениях интенсивной терапии будет превышать 900 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1,4 млн человек. Почти 17 тысяч инфицированных умерли.

Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, при соблюдении строгих условий смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости. Однако большая часть ограничений по-прежнему пока остается в силе. Последние несколько недель в стране выявляется по 5-8 тысяч новых случаев заражения ежедневно.

Напомним, в Нидерландах предложили серьезно наказывать за нарушение карантина. Путешественникам, которые нарушили правила карантина по прибытию в Нидерланды, будет установлен штраф в размере 435 евро.

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