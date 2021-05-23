Нидерланды наращивают темпы вакцинации от коронавируса

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Нидерланды наращивают темпы вакцинации населения от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министерства здравоохранения Нидерландов, в настоящее время в стране проведено более 8 млн прививок, из которых 5,5 млн доз были сделаны в местных центрах вакцинации.

Только на прошлой неделе населению было введено около 1 млн доз, и в предстоящий период это число должно увеличиться до 2 млн в неделю.

На данном этапе в центры вакцинации призываются жители в возрасте 53-54 лет. Под данную возрастную категорию подпадают 507 тысяч человек, из которых около 425 тысяч еще не были вакцинированы.

В целом статистика заболеваний коронавирусом в Нидерландах продолжает снижаться: за сутки 21 мая зарегистрировано 4219 новых случаев заболевания КВИ, что на 433 меньше, чем в предыдущий день.

Таким образом, среднее число инфекций на прошлой неделе снизилось до 4367 в сутки по сравнению с 6202 случаями в предыдущий семидневный период.