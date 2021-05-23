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    15:44, 23 Май 2021 | GMT +6

    Нидерланды наращивают темпы вакцинации от коронавируса

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    ГААГА. КАЗИНФОРМ - Нидерланды наращивают темпы вакцинации населения от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным министерства здравоохранения Нидерландов, в настоящее время в стране проведено более 8 млн прививок, из которых 5,5 млн доз были сделаны в местных центрах вакцинации.

    Только на прошлой неделе населению было введено около 1 млн доз, и в предстоящий период это число должно увеличиться до 2 млн в неделю.

    На данном этапе в центры вакцинации призываются жители в возрасте 53-54 лет. Под данную возрастную категорию подпадают 507 тысяч человек, из которых около 425 тысяч еще не были вакцинированы.

    В целом статистика заболеваний коронавирусом в Нидерландах продолжает снижаться: за сутки 21 мая зарегистрировано 4219 новых случаев заболевания КВИ, что на 433 меньше, чем в предыдущий день.

    Таким образом, среднее число инфекций на прошлой неделе снизилось до 4367 в сутки по сравнению с 6202 случаями в предыдущий семидневный период.


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