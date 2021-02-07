РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:33, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Нидерланды начинают вакцинацию населения третьей вакциной от COVID-19

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В Нидерландах первая партия вакцины от производителя «AstraZeneca» определена людям в возрастной группе от 60 до 65 лет, а также сотрудникам домов престарелых, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Пятого февраля первая партия вакцины британско-шведской компании «AstraZeneca» поступила в Нидерланды. На начальном этапе планируется привить медицинских работников и жителей страны в возрастной группе от 60 до 65 лет.

    Из-за технических сбоев Нидерланды, как и все страны ЕС, получат в текущем году меньше вакцин данного производителя чем планировалось. Так, в Нидерланды поступит 1,3 млн доз вместо обозначенных в контрактах 4,5 млн.

    Вакцина «AstraZeneca» является третьим препаратом, который разрешен Европейским агентством по лекарственным средствам. Ранее ЕС дал одобрение вакцинам американских компаний «Pfizer» и «Moderna».


    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:18
    В каждом втором ЖК есть проблемы с противопожарной защитой  — ДЧС Астаны
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Габит Садырбеков назначен заместителем генпрокурора Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!