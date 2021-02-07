Нидерланды начинают вакцинацию населения третьей вакциной от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В Нидерландах первая партия вакцины от производителя «AstraZeneca» определена людям в возрастной группе от 60 до 65 лет, а также сотрудникам домов престарелых, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пятого февраля первая партия вакцины британско-шведской компании «AstraZeneca» поступила в Нидерланды. На начальном этапе планируется привить медицинских работников и жителей страны в возрастной группе от 60 до 65 лет.

Из-за технических сбоев Нидерланды, как и все страны ЕС, получат в текущем году меньше вакцин данного производителя чем планировалось. Так, в Нидерланды поступит 1,3 млн доз вместо обозначенных в контрактах 4,5 млн.

Вакцина «AstraZeneca» является третьим препаратом, который разрешен Европейским агентством по лекарственным средствам. Ранее ЕС дал одобрение вакцинам американских компаний «Pfizer» и «Moderna».