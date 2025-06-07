Нидерланды проведут внеочередные выборы после распада коалиции

После распада правящего правительства и отставки премьер-министра Дика Схофа 29 октября в Нидерландах пройдут выборы нового парламента, подтвердила в пятницу уходящий министр внутренних дел Юдит Уйтермарк.

Внеочередные выборы были объявлены менее чем через год после создания четырехпартийной коалиции, которая распалась после того, как лидер ультраправой Партии за свободу (PVV) Герт Вилдерс отозвал своих министров.

11-месячное правление Схофа вошло в историю как одно из самых недолговечных правительств в политической истории Нидерландов.

Вилдерс обвинил своих партнеров по коалиции в том, что они не отреагировали на его желание ограничить миграцию.

На прошлой неделе он потребовал от них подписать план из 10 пунктов, направленный на радикальное сокращение миграции, включая использование армии для охраны сухопутных границ и отказ всем просителям убежища. Тогда он заявил, что если иммиграционная политика не будет ужесточена, то его партия «вылетит из кабинета».

Кризисное совещание длилось всего несколько минут, прежде чем Вилдерс выполнил это обещание, разозлив других лидеров партии, которые заявили, что все они поддержали ограничение миграции.

Ранее на этой неделе Национальный избирательный совет рекомендовал провести выборы 29 октября. Более ранние выборы было бы трудно провести из-за парламентских каникул, которые начинаются 4 июля и длятся до 1 сентября, после чего следует несколько недель предвыборной кампании.

Это означает, что Схоф возглавит временное правительство, когда его страна будет принимать саммит НАТО в Гааге через несколько недель.

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп заявил, что правительство по-прежнему намерено провести встречу, несмотря на политические неурядицы.