Nickelodeon и TIJI в 2022 году будут транслироваться на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году по заказу Министерства информации и общественного развития началась реализация масштабного проекта по переводу популярных в мире детских каналов с мультипликацией на казахский язык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект иниицирован в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и развития детского контента на государственном языке. Планируется перевести и транслировать не менее 600 часов дубляжа по отечественному кабельному телевидению аудиозаписи телеканалов TiJi и Nickelodeon, пользующихся высоким спросом у детей. Начало трансляции планируется начать уже в 2022 году.

Напомним, 29 сентября 2021 года министр информации и общественного развития Аида Балаева и директор по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании «Groupe M6» Жан-Рене Окутюрье (TIJI) выразили готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, подтвердив намерения об укреплении и дальнейшем налаживании взаимовыгодных отношений.

Отметим, еще в 2020 году Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» было осуществлено социологическое исследование «Детское телевидение в Казахстане» с проведением опроса по потреблению контента детских телеканалов и Youtube-каналов в Казахстане. Тогда количество опрошенных составило 1200 взрослых респондентов, которые имеют детей. Так, среди опрошенных казахстанцев из городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, многие отметили популярность каналов TIJI и Nickelodeon у их детей дошкольного и школьного возрастов.

В связи с этим, с известными детскими телеканалами Nickelodeon, TIJI были начаты переговоры, а в 2021 году достигнуты договоренности по переводу на казахский язык их контента.

Стоит отметить, при выборе производителей детского телевизионного контента принималось во внимание и опыт детских телеканалов в реализации подобных проектов и количество языков вещания. К примеру, канал «Nickelodeon» имеет опыт вещания в 70 странах на 22 языках, канал «TiJi» - в 20 странах на 14 языках.

Проект стал одной из мер МИОР РК для расширения сферы применения государственного языка и повышения уровня уважения к родному языку среди подрастающего поколения.

«Для легкого и свободного владения языком важно воспроизвести интересные, увлекательные, содержательные фильмы для детей», - отметил директор департамента координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР РК Улугбек Тналиев.