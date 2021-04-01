Ничья: сборная Казахстана отобрала очки у Украины в матче отбора на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла с командой Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Украина: Трубин, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Мораес, Яремчук;

Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Марочкин, Досмагамбетов, Абикен, Тагыберген, Валиуллин, Нургалиев, Мужиков, Аймбетов.

Андрей Шевченко выставил откровенно атакующий состав с двумя нападающими и это давало результат в виде просто уйму голевых моментов у ворот Стаса Покатилова, только везение помогло казахстанцам избежать разгрома еще в первом тайме, когда сумел забить только Роман Яремчук. Талгат Байсуфинов в перерыве сделал сразу три замены и это дало результат, Серикжан Мужиков дальним ударом закрутил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина. Хозяева пошли в атаку, но ничего сделать не смогли. 1:1 — ничья.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет 1 сентября дома против Украины.

Украина — Казахстан 1:1 (1:0)

Голы: Яремчук 20 (1:0), Мужиков 59 (1:1).