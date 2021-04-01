Ничья: сборная Казахстана отобрала очки у Украины в матче отбора на ЧМ-2022
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
Украина: Трубин, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Мораес, Яремчук;
Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Марочкин, Досмагамбетов, Абикен, Тагыберген, Валиуллин, Нургалиев, Мужиков, Аймбетов.
Андрей Шевченко выставил откровенно атакующий состав с двумя нападающими и это давало результат в виде просто уйму голевых моментов у ворот Стаса Покатилова, только везение помогло казахстанцам избежать разгрома еще в первом тайме, когда сумел забить только Роман Яремчук. Талгат Байсуфинов в перерыве сделал сразу три замены и это дало результат, Серикжан Мужиков дальним ударом закрутил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина. Хозяева пошли в атаку, но ничего сделать не смогли. 1:1 — ничья.
Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет 1 сентября дома против Украины.
Украина — Казахстан 1:1 (1:0)
Голы: Яремчук 20 (1:0), Мужиков 59 (1:1).