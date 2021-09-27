Ни в коем случае нельзя расслабляться - Ералы Тугжанов о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал, какова сегодня эпидситуация и стоит ли паниковать из-за COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы видели, что ряд стран, в частности Сингапур, Япония - никто сегодня из-за ковида не паникует. Наступает время жить с ковидом. Надо постепенно переходить к нормальной жизни. Одним словом, думаю, что мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией. Думаю, что, по мнению ведущих экспертов мире, скоро, наверное, коронавирус перейдет в разряд сезонных вирусных заболеваний, таких как ОРВИ, грипп», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге Правительства.

Также, по словам Ералы Тугжанова, с учетом широкомасштабной вакцинации в Казахстане на сегодня сформирован уже определенный коллективный иммунитет.

«Сегодня фактически провакцинировано 7,5 млн казахстанцев. Думаю, что это серьезный сегодня показатель. Именно эти показатели дают нам возможность постепенно возвращаться к жизни до пандемии. Поэтому, каждую меру, которая принимается на МВК, в отношении открытия отдельных объектов, рейсов, вы видите. Думаю, что это закономерный процесс. Но ни в коем случае нам нельзя расслабляться. Мы в соседних государствах видим определенное напряжение, поэтому, безусловно, мы должны и обязаны соблюдать все меры предосторожности», - заключил Ералы Тугжанов.



