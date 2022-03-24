Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заражения КВИ. Об этом сообщили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 марта 2022 года в Костанайской области не зарегистрировано случаев COVID-19. Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 22 марта 2022 года зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53247 человек», - проинформировали в облштабе.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек, вторым компонентом - 345 178.

Ранее сообщалось о том, что в регионе был зарегистрирован всего один случай заболеваемости КВИ, а также о росте количества вакцинированных и получивших ревакцинацию.