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    21:00, 23 Март 2022 | GMT +6

    Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заражения КВИ. Об этом сообщили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 марта 2022 года в Костанайской области не зарегистрировано случаев COVID-19. Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 22 марта 2022 года зарегистрировано 53 507 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53247 человек», - проинформировали в облштабе.

    С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 970 человек, вторым компонентом - 345 178.

    Ранее сообщалось о том, что в регионе был зарегистрирован всего один случай заболеваемости КВИ, а также о росте количества вакцинированных и получивших ревакцинацию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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