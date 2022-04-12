Ни одного случая КВИ не зарегистрировали за сутки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«11 апреля в регионе не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - С начала пандемии зарегистрировано 78 039 заболевших COVID-19, из них с симптомами - 65 486, без симптомов – 12 553».

За последние 7 дней с 4 по 10 апреля в регионе коронавирусной инфекцией заболели 4 человека, за предыдущую неделю со 29 марта по 3 апреля - тоже 4. Вирусологические лаборатории за сутки провели 212 исследований на COVID-19, а всего в области сделано 1 013 905 ПЦР-тестов.

«Заболеваемость зарегистрирована в 62128 очагах, показатель заболеваемости составил 10445,7 на 100 тысяч населения», - отметили в ведомстве.