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    21:46, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Ни одного случая КВИ не зарегистрировали за сутки в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «11 апреля в регионе не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - С начала пандемии зарегистрировано 78 039 заболевших COVID-19, из них с симптомами - 65 486, без симптомов – 12 553».

    За последние 7 дней с 4 по 10 апреля в регионе коронавирусной инфекцией заболели 4 человека, за предыдущую неделю со 29 марта по 3 апреля - тоже 4. Вирусологические лаборатории за сутки провели 212 исследований на COVID-19, а всего в области сделано 1 013 905 ПЦР-тестов.
    «Заболеваемость зарегистрирована в 62128 очагах, показатель заболеваемости составил 10445,7 на 100 тысяч населения», - отметили в ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Павлодарская область
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