Ни одного случая COVID-19 не выявлено в Аспаринском сельском округе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих напомнил жителям региона аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона встретился с жителями Аспаринского сельского округа Меркенского района, и вместе с ними заслушал отчет акима округа Гаухар Оспанбековой об итогах работы в 2020 году и задачах на текущий год.

Аспаринский сельский округ включает в себя три населенных пункта - Аспара, Кайындысай и Кумарык, в которых проживают 1,6 тысячи сельчан.

Как отметила в своем отчете аким сельского округа Гаухар Оспанбекова, за время пандемии в округе не было ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Бердибек Сапарбаев напомнил, что необходимо ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Сегодня не место тоям и другим торжествам. Надо немного потерпеть, так как борьба с вирусом далеко не закончена. Она в самом разгаре, количество заболевших в Жамбылской области, пусть и медленно, но растет. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм является жизненно важным требованием.

«Главное, чтобы были мир и спокойствие в нашем обществе. Это фундамент, на котором строится вся наша жизнь», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

После встречи аким области осмотрел здание школы, на которое просили обратить внимание жители. Пообщался с учителями и учениками. Отмечается, что все дети учатся в традиционном формате.

По данным облуправления образования, в Жамбылской области в 455 школах обучаются 240 713 учащихся. В третьей четверти учебный процесс ведется в трех форматах. Учащиеся 1 - 5 классов продолжают обучение в «дежурных классах». Выпускники 9, 11, 12 классов начинают обучение в смешанном формате в режиме «дежурных классов» численностью не более 15 человек.

По состоянию на 27 января, в Жамбылской области зарегистрировано 5 470 заболевших КВИ, 5 084 выздоровевших и 63 летальных случая.