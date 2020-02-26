Ни одного получателя АСП нет в селе Каскабулак Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С рабочей поездкой в Таласском районе побывал аким области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, глава региона изучает социально-экономическую ситуацию в районах Жамбылской области - посещает школы, больницы, дома культуры, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, встречается с местными жителями, отвечает на проблемные вопросы, выслушивает предложения, высказывая свое видение дальнейшего развития региона. Знакомство с десятью районами Жамбылской области Бердибек Сапарбаев начал с отдаленного Кордайского района, побывал в Жамбылском, Рыскуловском и Таласском районах.

В небольшом селе Каскабулак Таласского района с 1937 года компактно проживает курдская диаспора. Земли здесь малоплодородные, и поэтому жители в основном занимаются животноводством.

Как правило, местные семьи многодетные, в каждой семье по 5 - 6 детей, много молодежи, а в магазинах не продают алкоголь и сигареты. Здесь на протяжении последних лет не зарегистрировано ни одного преступления.

В селе Каскабулак нет ни одного получателя адресной социальной помощи - люди здесь инициативные и работящие, справляются своими силами, создавая достаток и благополучие семьи.

Государство помогает сельчанам в строительстве зданий и инфраструктуры. В 2018 году была сдана в эксплуатацию школа, сейчас здесь учатся 135 детей. Рабочую поездку по Таласскому району Бердибек Сапарбаев начал с посещения этого учебного заведения.

Глава региона ознакомился со школой в селе Каскабулак, а в местном клубе встретился с сельчанами. «Мы все – граждане Республики Казахстан, вместе пережили самые тяжелые годы – войну, разруху, и никому не позволим поставить под сомнение наше главное достояние – мир и дружбу в нашем обществе. Главное – уделять внимание воспитанию подрастающего поколения в духе национальных традиций и уважения старших», - отметил Бердибек Сапарбаев.

По данным областного акимата, в 2019 году за адресной социальной помощью обратились 51 177 семей жамбылцев. Из этого числа 14 702 семьям по различным причинам было отказано в ее назначении. Жамбылцам из 36 475 семей уже выплачено более 23 млрд тенге адресной социальной помощи за прошлый год. В этом году ожидается обращение за адресной социальной помощью 14 919 семей, в составе которых 74 876 человек. На эти цели предусмотрено 10,9 млрд тенге.

Отметим, что изменение механизма оказания адресной социальной помощи направлено на обеспечение прозрачности, справедливости и повышение мотивации к труду. Новый подход предусматривает введение пособия многодетным семьям без учета их доходов, в дифференцированных в зависимости от количества детей размерах — от 42 500 до 74 400 тенге.