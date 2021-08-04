+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ни одного летального случая от вакцины не было – замдиректора карагандинской поликлиники

4 Августа 2021 00:15
Поделиться:
Ни одного летального случая от вакцины не было – замдиректора карагандинской поликлиники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поликлинике №3 города Караганды ежедневно вакцинируются до 250 человек. Бывали дни, когда прививочные кабинеты обслуживали и до 800 человек. И это далеко не предел: медучреждение готово развернуть дополнительные пункты вакцинации, чтобы выработать у населения коллективный иммунитет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В стационарах Атырау загружен 71 % аппаратов ИВЛ
«Марафон добрых дел»: как отпразднует 30-летие независимости РК Карагандинская область 145 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19 Свыше тонны наркотиков изъяли в Карагандинской области с начала года

На сегодняшний день первый компонент вакцин в поликлинике получила 21 тысяча жителей. Еще 17 тысяч человек привились вторым компонентом. Ни одного летального случая от вакцины и сложных аллергических реакций в медучреждении не зафиксировано.

После первого этапа вакцинации считать себя защищённым нельзя. Иммунитет к КВИ появляется только по прошествии трёх недель после получения второго компонента. Но не стоит пренебрегать мерами защиты от вируса даже после полной вакцинации.

«Вакцинация – единственный эффективный метод в борьбе с коронавирусной инфекцией. Опасность заражения, конечно же, есть. Но её процент невелик. Я каждый день проверяю списки тех людей, которые поступают с положительным тестом на КВИ. Среди них 1–2% тех, кто вакцинировался. Это говорит об эффективности препаратов. В настоящее время не зафиксировано ни одного летального случая от вакцинации, так же как и каких-либо сложных реакций организма. Как правило, сразу после вакцинации у людей возникает ожидаемый иммунный ответ в виде температуры, ломоты в теле, резкой слабости и головной боли. Это длится не более трёх дней», – отмечает заместитель директора поликлиники №3 Виктор Музафаров.

На сегодняшний день поликлиника №3 использует две вакцины – QazVac и «Спутник V». Они хранятся в специальных морозильных камерах при температуре от минус 20 до минус 30 градусов. Все холодильники подключены к двум генераторам, которые обеспечивают непрерывное электроснабжение.

«Есть и противопоказания для вакцинации. Это беременность, период лактации, возраст до 18 лет и наличие тяжёлой аллергической реакции в анамнезе. Во всех этих случаях мы выдаем пациентам медотвод. А всем остальным рекомендуем привиться, ведь только так мы сумеем выйти из пандемии. Мы сейчас принимаем как по записи, так и в порядке живой очереди тех, кто прикреплён и не прикреплён, иностранцев и даже пациентов без документов. Также мы оказываем услуги выездных бригад на промышленные предприятия», – говорит Виктор Музафаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В стационарах Атырау загружен 71 % аппаратов ИВЛ
«Марафон добрых дел»: как отпразднует 30-летие независимости РК Карагандинская область
145 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
Свыше тонны наркотиков изъяли в Карагандинской области с начала года
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
3 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
5 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
6 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Читайте также
Карагандинский школьник стал призёром Международной олимпиады по химии
Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив