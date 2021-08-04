Ни одного летального случая от вакцины не было – замдиректора карагандинской поликлиники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поликлинике №3 города Караганды ежедневно вакцинируются до 250 человек. Бывали дни, когда прививочные кабинеты обслуживали и до 800 человек. И это далеко не предел: медучреждение готово развернуть дополнительные пункты вакцинации, чтобы выработать у населения коллективный иммунитет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день первый компонент вакцин в поликлинике получила 21 тысяча жителей. Еще 17 тысяч человек привились вторым компонентом. Ни одного летального случая от вакцины и сложных аллергических реакций в медучреждении не зафиксировано.

После первого этапа вакцинации считать себя защищённым нельзя. Иммунитет к КВИ появляется только по прошествии трёх недель после получения второго компонента. Но не стоит пренебрегать мерами защиты от вируса даже после полной вакцинации.

«Вакцинация – единственный эффективный метод в борьбе с коронавирусной инфекцией. Опасность заражения, конечно же, есть. Но её процент невелик. Я каждый день проверяю списки тех людей, которые поступают с положительным тестом на КВИ. Среди них 1–2% тех, кто вакцинировался. Это говорит об эффективности препаратов. В настоящее время не зафиксировано ни одного летального случая от вакцинации, так же как и каких-либо сложных реакций организма. Как правило, сразу после вакцинации у людей возникает ожидаемый иммунный ответ в виде температуры, ломоты в теле, резкой слабости и головной боли. Это длится не более трёх дней», – отмечает заместитель директора поликлиники №3 Виктор Музафаров.

На сегодняшний день поликлиника №3 использует две вакцины – QazVac и «Спутник V». Они хранятся в специальных морозильных камерах при температуре от минус 20 до минус 30 градусов. Все холодильники подключены к двум генераторам, которые обеспечивают непрерывное электроснабжение.

«Есть и противопоказания для вакцинации. Это беременность, период лактации, возраст до 18 лет и наличие тяжёлой аллергической реакции в анамнезе. Во всех этих случаях мы выдаем пациентам медотвод. А всем остальным рекомендуем привиться, ведь только так мы сумеем выйти из пандемии. Мы сейчас принимаем как по записи, так и в порядке живой очереди тех, кто прикреплён и не прикреплён, иностранцев и даже пациентов без документов. Также мы оказываем услуги выездных бригад на промышленные предприятия», – говорит Виктор Музафаров.