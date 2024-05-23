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    22:30, 22 Май 2024 | GMT +6

    Ни одного детсада в Петропавловске не построено за семь лет

    детсад дети
    Фото:Виктор Федюнин/ агентство Kazinform

    В Северо-Казахстанской области в этом году откроют 300 мест в детских садах. В том числе за счет строительства новых дошкольных учреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге и. о. руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила, что охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет уже несколько лет составляет 100%. Требуются места для ребятишек в возрасте от двух до шести лет.

    — В 2023 году открыли 352 новых места. Это позволило обеспечить дошкольным воспитанием 93,8% детей в возрасте 2-6 лет. В текущем году стоит задача — открыть еще 300 мест за счет строительства и расширения действующих учреждений. Отмечу, что с 2016 года не было построено ни одного детского сада в Петропавловске. В прошлом году началось строительство ясли-сада на 140 мест в микрорайоне «Береке». В этом планируется возведение еще одного детского сада на 280 мест в микрорайоне «Жас Өркен» с вводом в 2025 году, — проинформировала Т.Протопопова.

    Она напомнила о базе Единой очередности, которая позволяет родителям выбрать не один детский сад, а до четырех дошкольных учреждений. Это значительно повышает шансы получить место в детском саду.

    Теги:
    Петропавловск Детсады Дети Дошкольное образование
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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