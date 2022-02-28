Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основной точкой, откуда казахстанцев по «зелёному коридору» отправляют на украинско-польскую границу для дальнейшей эвакуации, является Львов. Здесь их встречает и провожает почетный консул Казахстана в Западной Украине Галина Маслюк. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz она рассказала, как проходит этот процесс, с какими трудностями приходится сталкиваться и как эти проблемы решаются, передает МИА «Казинформ».

О ситуации на границе

- Очень плохая ситуация на всей границе. Очень часто ее на 20-25 часов закрывают, потому что именно через польскую границу завозят нам всю помощь на Украину. Когда завозят помощь, граница останавливается. За это время собирается очередь в километров 30. Все люди нервничают, потому что все считают, что их должны «с ветерком» провезти через границу. Так что если и возникают какие-то нюансы, то именно на границе, где приходится автобусу постоять даже сутки, когда она закрыта.

Все люди записываются по сайту, много автобусов с людьми Калетаев (чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине – прим. ред.) нам присылает. С каждым автобусом есть старший человек, он сопровождает, мы с ним держим связь. Вот так работаем уже с четверга.

Людям даем теплое что-то, покушать. Если воздушная тревога, прячем людей в бомбоубежище – оно находится в школе напротив консульства. Но такой сильной угрозы во Львове нет, кроме воздушных тревог. Просто это человеческий фактор: все боятся, когда эти сирены гудят на всю область. Мы быстренько прячем всех в бомбоубежище

Когда пули над головой, люди напуганы, не знают куда бежать

− Есть консульство в Харькове, в Одессе, по-моему, в Днепропетровске тоже. Позавчера мне дали такую информацию, что туда люди обращаются, но ответа нет. Не знаю, правда это или нет.

Но людей тоже можно понять. Харьков, например, это горячая точка, Одесса тоже. Поэтому мы, консульство во Львове, все взяли на себя. Мы по всей Украине сделали несколько чатов в Telegram. Мои все сотрудники –помощники четвертые сутки работают круглосуточно. Дархан Аманович (Калетаев – прим. ред.) со мной на связи и днем, и ночью. Кто где, кто застрял – он мне дает информацию, мы подключаем власти, вытягиваем людей, забираем их.

Я прекрасно понимаю судьбу этих людей, с маленькими детьми и беременные, и с грудышами на руках. Все делаем возможное, отправили вот уже более 300 человек. Сейчас уже такого ажиотажа нет. Осталось еще мне из Харькова принять, потому что вчера глава диаспоры вашей позвонила, сказала, что направляет нам 30 человек.

Очень много людей звонят просто за разъяснениями, что им делать, куда бежать. Знаете, когда пули над головой, люди напуганы. А тем более с маленькими детьми, не знают даже, в какую сторону бежать.

Ваши люди в надежных руках

- А ваши люди защищенные. Ни один человек не остается без внимания. Скажу вам честно, ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Дархан Калетаев. Ко мне в консульство уже идут и узбеки, и европейцы, и россияне. Потому что почти по всей Украине пошли слухи, что отправляют только во Львове с казахского консульства и все ломанулись национальности, которые здесь застряли, и просятся их тоже отправить.

Да беру, беру. Подбираю всех подряд. Все ж люди хотят жить. Но сначала своих отправлю, а потом уже буду в порядке очереди.

Звонит посол Узбекистана в Украине и говорит: Галина, помогите. Я говорю, послушайте, я всем людям буду помогать, но дайте мне в первую очередь казахов вывезти. Это мой военный долг.

Вы можете быть спокойны за своих казахов. Ваши люди в надёжных руках. Мы уже научились, наловчились. Сейчас вот дожидаюсь харьковских. Мне главное, чтобы они сюда, до Львова, добрались. Вчера ваша глава диаспоры отправила группу казахов ко мне. Говорит, будем с тобой связываться, как они доберутся. Потому что машинами очень трудно добираться, обстрелы идут и по дорогам. Сейчас доберутся мои казахи родные, ещё их отправлю.

Вы знаете, у меня такое впечатление, что я на войне тоже...

Я сильно переживаю за Дархана Калетаева. Вот он реально на войне сейчас. Он до последнего в Киеве сидит. В подвале под пулями. А представьте себе, какой это сейчас риск. Он и команда его, четыре человека. Ну что они там сделают. Я говорю: Дархан Аманович, ну я вот всех отправляю, ну что, я вас не отправлю? Он говорит: нет, я буду здесь до последнего казаха, что делать вот этим простым людям, которые подъедут к посольству. Не все в первые четыре дня приедут. Приедут и на пятый, и на шестой, и на седьмой день, если это всё ещё не закончится. Ну, кто их будет прятать. А он их прячет себе в подвал, там насобирает какое-то количество людей, 40, 50, 60 человек и отправляет ко мне, во Львов. Уже больше 300 человек отправил.

Вчера вот еще один автобус 60 человек прислал. Отправить во Львов тоже сейчас непросто. Во-первых, никто не едет. Он даже своей машиной самой последней отправил людей во Львов. Во-вторых, на трассе между Киевом и Житомиром – это единственная дорога на Львов − уже взорваны мосты, взорвана трасса, все взорвано. Надо в объезд ехать. Он находит какие-то пути, связи, находит глав областей и провозит этих людей своими полевыми каким-то трассами, чтобы добраться до Львова.

Во Львове они уже в безопасности. Даже если людям надо подождать, то мы и водой, и питанием, и уютом обеспечим. Ну, тут уже хоть нет войны, пули не стреляют.

Во Львове нет страха. Во Львове только эвакуация − при воздушной тревоге прячемся в бомбоубежище. А вот такого, чтобы взрывы, мародёрство, как по всей Украине, практически нет. Здесь тоже тревога, тоже находим эти метки. Верите, школьники идут добровольцами искать, чтобы стирать, уничтожать эти метки, которые диверсанты делают, чтобы ракеты видели, куда стрелять. И мы ходим, эти метки уничтожаем, и дети, и женщины, и школьники – все, кто хочет помочь.

О поддержке казахстанского народа

– Очень, очень большая поддержка для Украины, что поддерживает казахский народ, поддерживает Президент. Вчера мы получили обращение граждан Казахстана для украинцев – оно за душу берет. Обращение, где они расписывают свое горе, где они расписывают события январские, где они пишут, как они нас понимают. Вы себе просто не представляете, какой это патриотизм. Наши плачут. Я это обращение разослала на линии фронта, чтобы и солдат, и всего населения дух поддержать.

О любви к Казахстану

– Я уже 13 лет почетный консул Казахстана в Западной Украине, с 2008 года. 13 лет назад я имела три высших образования, занималась очень успешно бизнесом. И в Западной Украине не было почетного консула Казахстана. Был генеральный в Киеве, а по Украине не было. И тут губернатор области пишет обращение в посольство, чтобы рассмотреть вопрос организации почётного консульства Казахстана, так как Западная Украина хочет развивать экономические и культурные связи с Казахстаном.

Меня порекомендовали, потому что некоторые элементы своего бизнеса, что касалось товарооборота с Казахстаном, я по своей обычной коммерческой компании сотрудничала с Казахстаном и имела представление.

Семья помогает в эвакуации

– Старший сын мне помогает эвакуировать казахов, он сам юрист по специальности. Я порой валюсь с ног, потому что после ковида не сильно себя хорошо в первые дни чувствовала. И он говорит: мама, вы уже просто сидите в своем консульстве. Он со своими работниками и автобусы, и людей, и питание организовывает. Он тоже обожает Казахстан, мы с ним много летали в вашу страну, много проводили там времени, много друзей у нас есть в Казахстане. Поэтому для меня это такой родной народ. Вот просто родной народ. Поэтому у меня так душа болит за ваших людей.

Деньги не главное

– Здесь, во Львове, все за свои деньги сейчас делаю. У меня сын занимается бизнесом, он мне помогает финансово, я занимаюсь бизнесом, тоже там где-то зарабатываю. Для меня гордость помогать такой стране, как Казахстан. Деньги – это такое… Знаете, Бог дает зарабатывать для того, чтобы этим же помогать людям. Не все себе. Поэтому. Да и как я могу быть другой, если посол ваш такой преданный своему народу?

Пока в Украине Дархан Аманович и я с ним, с казахами все будет в порядке. Это заключительный лозунг наш (смеется).