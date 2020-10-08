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Ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации - президент Кыргызстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2020, 00:01
Ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации - президент Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Президент Сооронбай Жээнбеков 7 октября сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся ситуацией, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. Об этом сообщили в пресс-службе Президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Дорогие соотечественники!

Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил.

Все кыргызстанцы с болью в сердце переживают эти события. Я полностью понимаю ваши требования по разрешению данной ситуации.

Как Президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации. В этих целях провожу личные переговоры с различными политическими силами.

Уважаемые руководители политических сил, как Президент готов предпринять все от меня зависящее для выхода из нынешнего политического тупика.

Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации.

Также сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности.

Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною Указов Президента Кыргызской Республики.

Дорогие соотечественники, в эти дни вы проявляете благоразумие и выдержку, несмотря на все трудности в вашей каждодневной жизни. Благодарю вас за это.

В то же время я жду конкретных действий со стороны политических сил. Дай Бог нам мудрости, пусть всегда царят мир и согласие на нашей благодатной земле!», - говорится в обращении президента Кыргызстана.


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