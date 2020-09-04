Ни один насильник не уйдёт от наказания - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире телеканала «Хабар 24» журналист задал вопрос о соразмерности наказания за публикации в соцсетях и преступления насильственного характера, предположив, что за негативный пост в Facebook наказание может оказаться гораздо строже. Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что статья «За клевету» была декриминализована, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«По поручению Президента клевета декриминализована в Казахстане. 130 статья Уголовного кодекса, уголовная ответственность переведена к административной ответственности. Соответственно, сегодня за клевету нет уголовной ответственности. Мы либерализировали статью. Поэтому пользователи свободно выражают своё мнение по любому поводу в соцсетях, критикуют, нет никаких запретов», - сказал Маулен Ашимбаев.

В то же время спикер Сената подчеркнул, что за публикации, разжигающие межэтническую рознь и экстремистского характера, придётся отвечать по всей строгости закона. А в целом, сегодня в соцсетях встречается критика, многие занимаются откровенным хайпом и популизмом. Причём, большая часть постов пишется без фактчекинга, отметил Маулен Ашимбаев.

Что же касается уголовной ответственности за преступления насильственного характера, председатель Сената заявил, что ни один насильник не уйдёт от наказания. Сейчас даже исключена возможность примирения сторон.

«По поручению Касым-Жомарта Токаева, которое было озвучено в Послании прошлого года, Парламент принял поправки в законы, которые ужесточают уголовную ответственность за насилие, прежде всего , насилие в отношении детей, сексуального характера. Сегодня преступники, которые совершили противозаконные насильственные действия и преступления сексуального характера против детей, привлекаются к уголовной ответственности и лишаются свободы на 20 лет или пожизненно» , - сказал спикер Сената.