Ни один из специалистов не отказался от работы из-за страха перед коронавирусом - Дария Азимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На первом этапе борьбы с коронавирусом в аэропорту столицы граждан встречают Дария Азимбаева и ее команда. Руководитель отдела санитарно-карантинного контроля столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Дария Азимбаева в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о том, какая работа ведется для предотвращения распространения опасного вируса в стране.

«С момента обострения в Китае ситуации по коронавирусной инфекции специалисты санитарно-карантинного пункта работают в усиленном режиме. После того, как я стала руководителем городского санитарно-карантинного пункта г. Нур-Султана, все аэропорты Казахстана вошли в мое ведение. Во всех аэропортах усилена проверка. С 26 февраля мы заходим на борт и измеряем температуру людей. Затем, согласно второму постановлению главного государственного санитарного врача, мы проводим анкетирование. Таким образом, только после завершения санитарного контроля пассажиры могут выйти из самолета», - рассказала Дария Азимбаева.

По словам руководителя отдела санитарно-карантинного контроля, после завершения санитарного контроля граждане проходят паспортный контроль. Здесь сотрудники таможни смотрят штампы паспортов граждан по категориям государств (список стран, опасных по распространению коронавируса, утвержденный Казахстаном). Если пассажиры прилетели из Ирана, Италии, то их немедленно изолируют на карантин.

«У нас в смену на дежурство выходят по пять-шесть человек. Бывают также специальные рейсы из Уханя, Пекина, Токио (когда приезжали граждане, которые находились на лайнере). В такие моменты наши специалисты сами поднимались на борт и встречали граждан. Кроме того, отправляли соответствующие письма всем аэропортам, согласно этому письму бортпроводники во время авиаперевозок должны были следить за состоянием пассажиров и заполнять анкету. Если у пассажира повышается температура, и он обращается за медикаментами, то мы направляем на борт дополнительных сотрудников и действуем в соответствии с алгоритмом», - пояснила Д. Азимбаева.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг усилил работу, как с таможенниками, так и с пограничниками. К сожалению, некоторые из наших прилетевших соотечественников порой неправильно, а иногда и вовсе не заполняли анкету.

«Когда мы встречаем самолет, пассажиров, бортпроводник согласно международным медико-санитарным правилам выдает нам манифест (пассажирская ведомость) и декларацию, где записаны фамилии всех прибывших. Некоторые граждане с целью быстрее покинуть аэропорт, заполняют анкету неправильно, не записывая свое настоящее ФИО. Однако нельзя так поступать. Мы всех проверяем по манифесту. Пограничники предоставляют нам все паспортные данные граждан, их ИИН. Если мы сообщим в полицию, то они за считанные секунды найдут адрес и место проживания человека. Поэтому мы делим прибывших по категориям стран в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции. К примеру, граждан, прилетевших из Сеула, сразу отправляем на карантин. Мы запрашиваем их данные: адрес, контактные номера, место проживания, для контроля отправляем их в территориальные департаменты. Некоторые наши соотечественники хотят выехать из аэропорта, обманывают, говорят, что следуют транзитом в другую страну. Однако для этого тоже вводятся ограничения», - отметила руководитель отдела санитарно- карантинного контроля.

Как рассказала Дария Азимбаева, в настоящее время специалисты департамента работают в четыре смены. В связи с тем, что все международные рейсы прилетают примерно в утреннее время, специалисты всю ночь готовятся их встретить.

«С 00:00 часов ночи до 07:00 часов утра рейсы прилетают с интервалом 15-20 минут. В Алматы за сутки прибыло 40-45 рейсов, в столицу - 25-30 рейсов. Я уже два месяца почти, с 25 января, не отдыхаю. Мы приходим домой, после четырех-пяти часового сна, в семь часов утра снова идем на работу, нас забирает машина. В 11, порой в 12 часов ночи, возвращаемся с работы. Вот такой у нас график работы. Стараюсь давать выходной день своим сотрудникам после того, как они проработали сутки. Затем наши специалисты с утра вновь начинают проверять анкеты, приступают к бурной работе», - сказала Дария Азимбаева.

«Люди разные. Те, кто хорошо понимает всю ситуацию, четко заполняют анкету. А некоторые уходят, вовсе ничего и не заполнив. С помощью пограничников мы все равно можем их найти. В этом плане ведется хорошая работа. Считаю, что одна из основных причин недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране – это труд наших специалистов, сотрудников из различных сфер, которые четко знают и выполняют поставленные задачи», - подчеркнула руководитель отдела.

По ее словам, все специалисты работают в масках и перчатках.

«Никто из наших специалистов не уклонялся от выполнения работы из-за страха перед коронавирусом. Наверное, это и есть патриотизм. Они бегают день и ночь, добросовестно выполняют свои обязанности. Есть и чартерные рейсы. Ничего не оставляем без внимания. Вчера нашла время и глянула в социальные сети. Один советует другому не говорить о том, что был в Таиланде. Стало смешно. У нас есть манифест в руках, хотя вы написали свое ложное имя. Мы все равно сможем найти. Пишут, что «тепловизоры не работают». Вчера с помощью тепловизоров не один, а пять человек встречали тех, кто прилетел из Варшавы. Все видеокамеры могут подтвердить мои слова. Наши специалисты взяли под контроль все рейсы», - пояснила она.

Около 20 человек в день, прилетевших из-за рубежа, госпитализируются в больницы. Дария Азимбаева также отметила, что есть и те, кто пытается схитрить.

«Некоторые прилетают из Италии в Москву. Приехав к нам, они предъявляют только удостоверение личности. Они могут и не указывать в анкете о том, что были в Италии. Вчера я встретила рейс из Сеула. Жандарбек Мухтарович также вместе с нашими специалистами встретил пассажиров рейса. Одним словом, мы с пониманием относимся к нашей работе.Потому что нам, прежде всего, важнее благополучие народа», - отметила Дария Азимбаева.