Незнание госязыка может стать дополнительным основанием для отказа в гражданстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработана поправка в законодательство страны, предусматривающая отказ в приеме в гражданство лиц, не владеющих государственным языком. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разработаны поправки в Закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства»,- говорится в ответе.

Отмечено, что данные законодательные поправки внесены в проект заключения Правительства по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения», инициированный депутатами Парламента.

В запросе депутатов Мажилиса были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер.