Незнание госязыка может стать дополнительным основанием для отказа в гражданстве РК
«В настоящее время разработаны поправки в Закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства»,- говорится в ответе.
Отмечено, что данные законодательные поправки внесены в проект заключения Правительства по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения», инициированный депутатами Парламента.
В запросе депутатов Мажилиса были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер.