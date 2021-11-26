Незнакомец ограбил школьницу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ограбивший девочку-подростка, задержан с поличным в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в департаменте полиции города, о преступлении в полицию сообщила мама несовершеннолетней. Она рассказала, что когда дочь возвращалась из школы, неизвестный выхватил из рук дорогой сотовый телефон.
Полицейские сработали оперативно и задержали подозреваемого.
«Доставленный в полицию 28-летний фигурант, после допроса и очной ставки дал признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и возвращен владельцу. Задержанный водворен в ИВС. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.191 ч.1 УК РК. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям, - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
- Плюющегося в лифте мужчину задержали в Нур-Султане
- Аферистка обманула жительниц Туркестанской области на миллион тенге
- Аккаунты в соцсетях создали участковые Петропавловска
- Пленарное заседание X Гражданского форума стартовало в Алматы
- Пьяный мужчина угнал автомобиль в Туркестанской области
- Аким Алматы проверил ход строительства развязок и станций метро
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана