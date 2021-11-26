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Незнакомец ограбил школьницу в Алматы

26 Ноября 2021 13:00
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Незнакомец ограбил школьницу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ограбивший девочку-подростка, задержан с поличным в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в департаменте полиции города, о преступлении в полицию сообщила мама несовершеннолетней. Она рассказала, что когда дочь возвращалась из школы, неизвестный выхватил из рук дорогой сотовый телефон.

Полицейские сработали оперативно и задержали подозреваемого.

«Доставленный в полицию 28-летний фигурант, после допроса и очной ставки дал признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят и возвращен владельцу. Задержанный водворен в ИВС. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.191 ч.1 УК РК. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям, - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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