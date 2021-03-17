Нежелательных реакций по российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано нежелательных реакций. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нежелательным реакциям информации имеется. Таких случаев не зарегистрировано. Есть ожидаемые реакции. Их на сегодняшний день насчитывается 614 случаев. В основном эти случаи связаны с повышением температуры тела, катаральными явлениями, с припухлостью вокруг введения инъекции. Но эти, так скажем ожидаемые реакции, купируются в течение двух-трех дней», - сказал Ерлан Киясов.