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Нежелательных реакций по российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано - Ерлан Киясов
17 Марта 2021 19:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано нежелательных реакций. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По нежелательным реакциям информации имеется. Таких случаев не зарегистрировано. Есть ожидаемые реакции. Их на сегодняшний день насчитывается 614 случаев. В основном эти случаи связаны с повышением температуры тела, катаральными явлениями, с припухлостью вокруг введения инъекции. Но эти, так скажем ожидаемые реакции, купируются в течение двух-трех дней», - сказал Ерлан Киясов.
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