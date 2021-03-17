+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нежелательных реакций по российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано - Ерлан Киясов

17 Марта 2021 19:23
Поделиться:
Нежелательных реакций по российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По российской вакцине «Спутник V» не зарегистрировано нежелательных реакций. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинацию от коронавируса получают сотрудники столичной полиции
Начало вакцинации в Узбекистане намечено на 23-24 марта Второй этап вакцинации против КВИ успешно проходит в Восточном Казахстане Почти 10 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Туркестанской области

«По нежелательным реакциям информации имеется. Таких случаев не зарегистрировано. Есть ожидаемые реакции. Их на сегодняшний день насчитывается 614 случаев. В основном эти случаи связаны с повышением температуры тела, катаральными явлениями, с припухлостью вокруг введения инъекции. Но эти, так скажем ожидаемые реакции, купируются в течение двух-трех дней», - сказал Ерлан Киясов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив