Нежелание пассажиров входить через переднюю дверь прокомментировали в «Астана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана-LRT» пожаловались на бескультурное поведение пассажиров при посадке в автобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди не хотят следовать правилам, но в любом случае мы продолжим их внедрять. Многие автопарки выходят на линию уже без кондукторов. Прививать новую культуру поведения в общественном транспорте очень важно. Во всех развитых странах люди спокойно дожидаются своей очереди, чтобы зайти в автобус. У нас - нет», - сказала пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.

При этом, она подчеркнула, что людям в любом случае надо будет привыкать к новым правилам, отметив, что на подобные меры «Астана-LRT» подтолкнуло большое количество безбилетников.

«Надо постепенно приучать людей, прививать им культуру. Другой вариант исключен, потому что очень много безбилетников. Люди обманывают, говоря, что провели валидацию. Нам нужно пережить переломный этап», - призвала представитель «Астана-LRT».

Напомним, ранее в «Астана-LRT» предупреждали о введении новых правил посадки и высадки пассажиров.

«Средняя дверь предназначена для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с колясками. Всем остальным можно заходить только через переднюю дверь, а через заднюю и среднюю - только выходить», - предупреждали в компании.

В свою очередь председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов предупреждал об усилении контроля на линии.

«Контроль будет случайным. Никто не должен знать, в какой момент, на какой остановке он будет происходить. Мы хотели бы предупредить всех льготников, чтобы они при входе производили валидацию. Если они не провалидировались, это равняется тому, что он уклонился от оплаты», - сказал в июле Б. Игенбердинов на брифинге в Астане.