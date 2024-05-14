«Нежданчиков» с Олимпиады в Париже ждет глава Минтуризма РК

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев поделился ожиданиями от выступлений казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сейчас у нас в копилке пока 50 лицензий и впереди еще 25 лицензионных рейтинговых турниров. Мы должны понять, кто в составе, с кем мы будем боксировать, бороться и так далее. Впервые за историю Казахстана наши борчихи остались без лицензии, так же, как и тяжелоатлеты, — сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Правительстве.

Министр не исключает неожиданных сюрпризов на играх.

— В то же время появляются новые виды спорта, на которые мы будем ориентироваться. Никогда по стрельбе не было шесть лицензий, также никогда по стрельбе из лука не было пять лицензий. То есть могут быть какие-то определенные «нежданчики». Если вы хотите услышать топ-3, то это бокс, теннис и борьба, — добавил глава Минтуризма и спорта.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как ожидают в МТС, лицензии на участие в Олимпиаде получат более 90 спортсменов из нашей страны.