Нездоровый ажиотаж по продаже угля населению создается в Казахстане - депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создается нездоровый ажиотаж по продаже угля населению. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш депутатский запрос связан с обращениями из ряда регионов страны, в которых сложилась напряженная обстановка в связи с нехваткой угля для бытовых нужд. Ситуация недопустимая уже в начале отопительного сезона, хотя объективных предпосылок для нехватки угля нет, создается нездоровый ажиотаж, что негативно влияет на морально-психологическое состояние граждан страны», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Как отметил мажилисмен, сегодня в цепочке продажи угля населению задействовано около 10 звеньев, в том числе это добычной разрез, отгрузочные пункты по железной дороге, перевозка по железной дороге, приемные терминалы на железнодорожных тупиках, распределительные пункты, откуда уголь доставляют до потребителей. На каждом из этих этапов стараются получить свою маржу и добавляют к цене.

«Есть основания полагать, что действующие правила биржевой торговли позволяют предприятиям - посредникам скупать крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать его по цене в два раза дороже. Ажиотажный спрос связан также с отсутствием достаточного объема угля в точках его реализации, который в свою очередь сложился ввиду острой нехватки железнодорожных вагонов для его доставки. Уголь от разреза до районов доставляется не за шесть, а за 16 дней», - добавил Ерлан Саиров.

Было отмечено, что сегодня уголь, который с разреза отпускается по цене около 7800 тенге за тонну, в пунктах реализации в Алматинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях продается за 25 - 30 тысяч тенге за тонну. Таким образом для конечного потребителя цена от первоначальной увеличивается в три - четыре раза.

«Это неподъёмные цены для сельчан! При том, что запасов угля не хватает! Депутаты фракции партии «Nur Otan» считают, что бытовой уголь для граждан должен быть доступным и продаваться по обоснованной цене», - подчеркнул Ерлан Саиров.

Учитывая острую социальную значимость поставок бытового угля населению, депутаты считают необходимым:

В срочном порядке обеспечить формирование нормативных запасов угля для бытового потребления жителями сельских населенных пунктов.

В приоритетном порядке выделить необходимое количество вагонов для перевозки угля в пункты реализации.

Обеспечить прозрачность формирования цен на уголь и максимальную конкуренцию среди оптовых покупателей угля.

Провести работу на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками рынка, исключения влияния посреднических звеньев на формирование конечных цен для бытовых потребителей угля.