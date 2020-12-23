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Независимые наблюдатели встретились с членами Народной партии Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Декабря 2020, 16:02
Независимые наблюдатели встретились с членами Народной партии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре непартийного наблюдения за выборами прошла встреча с представителями Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу наблюдателей: наша цель закрыть 100% избирательных участков. На сегодняшний день процесс регистрации наблюдателей и формирования списков до сих пор идет. То, что гражданское общество вовлекается в процесс наблюдения для нас очень важно. Потому что, действительно, если гражданское общество будет вовлечено во все эти процессы, это означает, что народ верит в выборы и сделает свой выбор, который положен ему по Конституции. И выборы будут гарантировано справедливыми», - сказал во время встречи председатель республиканского предвыборного штаба НПК Олжас Сыздыков.

«У нас во всех областных центрах есть филиалы нашей партии, во всех городах республиканского значения и во всех районных комитетах. Соответственно, 105 тысяч членов нашей партии – это реальная цифра. Это и количество наблюдателей, и количество тех людей, кто будет доверенными лицами у нашей партии. Фактически, это все наши партийцы», - отметил представитель партии.

Руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева напомнила, что в течение недели сотрудники Центра встречаются с представителями всех пяти партий.

«В этой связи мы заинтересованы в получении информации о работе Народной партии Казахстана. В этом контексте мы готовимся оценить избирательную кампанию. В настоящее время мы сделали акцент на подготовке наблюдателей. Учитывая это, у Народной партии Казахстана тоже есть наблюдатели, доверенные лица. В ходе сегодняшнего обмена мнениями мы намерены ознакомиться с работой этих людей. Во время избирательной кампании также следует учитывать направление совместной работы. Общая цель всех нас – создать условия для того, чтобы эти выборы прошли на должном уровне и справедливо», - заключила она.

Напомним, ранее в столице открылся Центр непартийного наблюдения за выборами.


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