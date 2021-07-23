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Независимые наблюдатели проследят за выборами сельских акимов в Карагандинской области

23 Июля 2021 17:38
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Независимые наблюдатели проследят за выборами сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области региональный филиал Центра непартийного наблюдения подготовил порядка 500 независимых наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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В день выборов сельских акимов, 25 июля, они будут находиться на избирательных участках и следить за процессом голосования, подведением результатов.

«Впервые в стране пройдут прямые выборы сельских акимов. Для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса создано республиканское общественное объединение «Центр непартийного наблюдения» с филиалами в регионах. В Карагандинской области организовано обучение порядка 500 независимых наблюдателей», – говорит председатель областного филиала Центра непартийного наблюдения Султан Шаймаганбет.

Он выразил уверенность, что независимые наблюдатели внесут свой вклад в честное и справедливое проведение выборов.

Напомним, в Карагандинской области первые выборы сельских акимов пройдут 25 июля в 149 населённых пунктах. На 75 мест претендуют 268 кандидатов: 81 – от политпартий и 187 самовыдвиженцев. Свой голос за будущего сельского главу смогут отдать более 81 тыс. избирателей.


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#Карагандинская область   #Политические партии   #Выборы акимов  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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