Независимую оценку подготовки выпускников медвузов хотят внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить независимую оценку обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников медицинских вузов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предполагается внедрение независимой оценки обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников в соответствии с требованиями Всемирной федерации медицинского образования», - сказал Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Глава Минздрава добавил, что вместе с тем проектом кодекса регулируется роль и статус комиссий по вопросам этики.

«Для предоставления населению возможности выбора лекарственных средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС урегулированы вопросы сооплаты. На добровольной основе пациент, доплатив разницу в цене, сможет получить препарат, который он пожелает. Однако в целях поддержки отечественных товаропроизводителей данная норма на них не распространяется», - пояснил Елжан Биртанов.

Вместе с тем предусматривается определение порядка применения лекарственных средств передовой терапии.