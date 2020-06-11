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Независимую оценку подготовки выпускников медвузов хотят внедрить в Казахстане

11 Июня 2020 11:16
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Независимую оценку подготовки выпускников медвузов хотят внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить независимую оценку обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников медицинских вузов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предполагается внедрение независимой оценки обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников в соответствии с требованиями Всемирной федерации медицинского образования», - сказал Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Глава Минздрава добавил, что вместе с тем проектом кодекса регулируется роль и статус комиссий по вопросам этики.

«Для предоставления населению возможности выбора лекарственных средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС урегулированы вопросы сооплаты. На добровольной основе пациент, доплатив разницу в цене, сможет получить препарат, который он пожелает. Однако в целях поддержки отечественных товаропроизводителей данная норма на них не распространяется», - пояснил Елжан Биртанов.

Вместе с тем предусматривается определение порядка применения лекарственных средств передовой терапии.


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#Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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