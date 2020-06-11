Независимую оценку подготовки выпускников медвузов хотят внедрить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить независимую оценку обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников медицинских вузов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предполагается внедрение независимой оценки обучающихся и профессиональной подготовленности выпускников в соответствии с требованиями Всемирной федерации медицинского образования», - сказал Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Глава Минздрава добавил, что вместе с тем проектом кодекса регулируется роль и статус комиссий по вопросам этики.
«Для предоставления населению возможности выбора лекарственных средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС урегулированы вопросы сооплаты. На добровольной основе пациент, доплатив разницу в цене, сможет получить препарат, который он пожелает. Однако в целях поддержки отечественных товаропроизводителей данная норма на них не распространяется», - пояснил Елжан Биртанов.
Вместе с тем предусматривается определение порядка применения лекарственных средств передовой терапии.
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