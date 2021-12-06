Независимость Казахстана – итог многовековой самоотверженной борьбы предков за свободу и самостоятельность

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев в преддверие 30-летия знаменательной даты выступил со статьей «Уроки Независимости». Фактически, это емкое, развернутое и глубокое изложение нашей истории. Первый Президент РК исходит из того, что три десятилетия назад мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия, комментирует статью Елбасы доктор политических наук, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Мурат Лаумулин, передает МИА «Казинформ».

Елбасы справедливо отмечает, что мудрые предки казахов не только уберегли себя от исчезновения, но, передавая из поколения в поколение как бесценное наследие, сохранили свои благородные традиции, свой созидательный, щедрый и свободолюбивый дух, свой чистый и выразительный язык, свою прекрасную и самобытную музыку, искусство и литературу. И корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от Великой степи.

Автор статьи является не только участником всех этих событий, но вдохновителем и непосредственным руководителем движения Казахстана по пути Независимости, напоминает, что за годы своего руководства он сам лично работал и не жалел сил и времени, чтобы оправдать доверие народа. Поэтому он счел важным поделиться с народом своими мыслями об уроках нашей независимости.

Нельзя не согласиться с Первым Президентом, что обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. И это – навеки неотъемлемое достояние республики, признанное и закрепленное документами международного права.

Елбасы останавливается на самых трагических и тяжелых эпизодах истории казахов в ХХ веке: колонизация, восстание 1916 года, мобилизация на фронты первой мировой войны, участие в гражданской войне, репрессии сталинской эпохи, ужасы коллективизации, вклад казахстанцев в победу в Великой Отечественной войне. Уже в достаточно взрослом возрасте он наблюдал послевоенное восстановление советской и казахстанской экономики, освоение целины и многое другое. Н.А. Назарбаев уже в 1960-е годы лично участвовал в качестве металлурга в индустриализации Казахстана.

В качестве печального итога социальных экспериментов Первый Президент напоминает, что в 1989 году по итогам проведенной в том году последней в истории СССР всеобщей переписи населения удельный вес коренного населения Казахстана составил всего 40,1%. В этой связи он приводит слова А. Байтурсынова, что вместо шести млн человек в начале века количество казахского населения упало до двух миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от населения республики.

Будучи Председателем Совмина республики, молодой лидер Казахстана непосредственно наблюдал глубокий кризис советской плановой экономики. Опрометчиво начатый «поворот», предпринятый без подготовки экономического базиса для реформ, только усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней черте. Основные проблемы, с которыми сталкивался тогда Казахстан и решить которые призывал с самых высоких трибун энергичный лидер, это бедственное положение в регионе Семипалатинского полигона, экологическая катастрофа на Арале и Экибастузе, бедственное положение и ухудшение экономического положения коренного населения и всех казахстанцев.

Н.А. Назарбаев с благодарность вспоминает доверие, которое ему оказал народ Казахстана: 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы Президента, по результатам которых мою кандидатуру поддержало более 98% избирателей. Это окрылило его и предоставило свободу действий. Тогда вступили в последнюю, решающую стадию готовности к провозглашению независимости. Автор постоянно по ходу своих размышлений и воспоминаний напоминает, что мы обрели независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита кровью наших предков.

​Первый Президент глубоко убежден, что казахский народ рожден и вскормлен Великой степью. От своих предков он унаследовали огромную территорию. Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, мы последовательно заключили международные договоры и окончательно определили нашу государственную границу. Таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца.

​Он вновь и вновь напоминает об основных вехах нашей недавней истории – о том, что добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности.

Красной нитью через всю статью Елбасы проходит мысль, что с первого дня независимости мы проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Сравнивая опыт Казахстана с печальной участью некоторых других республик бывшего Союза ССР, автор прибегает к метким афористичным сравнением и параллелям, как например, «народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй славой, а народ разобщенный лишается сил и теряет лицо».

В конце своей выдающейся статьи Первый Президент вновь прибегает к поэтичному сравнению: «Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня».