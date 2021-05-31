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    12:07, 31 Май 2021 | GMT +6

    Незащищенным оказалось помещение с восемью тоннами соляной кислоты в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проверки легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в столице в течение 5 дней проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    В Нур-Султане в ходе проведения оперативно-профилактических мер сотрудники полиции проверили ТОО, занимающееся использованием прекурсоров в своей деятельности. При проверке были выявлены нарушения в части технической укрепленности помещения, где хранилось 8 тонн соляной кислоты.

    По результатам ОПМ выявлены факты реализации сильнодействующих лекарственных препаратов «Трамадол» и «Тропикамид» без рецепта врача. По всем нарушениям собранный материал направлен в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК для принятия решения.

    Вместе с тем в период мероприятия выявлено 23 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

    Так, по улице Сембинова задержан 34-летний житель столицы, у которого изъяли около одного килограмма гашиша. По улице Туран установлен и задержан 40-летний астанчанин, у которого также изъято наркотическое средство.

    По всем фактам возбуждены уголовные дела.

    С начала года столичные полицейские изъяли из незаконного оборота более 38 килограммов различных наркотических средств, в том числе три килограмма синтетических.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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