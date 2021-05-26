Незарегистрированные ружья изъяли у сельчанина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы назначили баллистические экспертизы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Незарегистрированное оружие хранил у себя дома сельчанин района Аккулы. Данные ружья: гладкоствольное ружьё марки ТОЗ-34Р и гладкоствольно-нарезное ружьё ИЖ-58 - изъяты сотрудниками криминальной полиции», - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Павлодарской области Таскын Бодиев.

В полиции отметили, что по этому факту назначены баллистические экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«В целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершённых с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, изъятия из незаконного оборота оружия, а также проверки владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения требований законодательства по его сохранности в период с 17 мая по 17 июня 2021 года на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», - добавили в ведомстве.