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    14:46, 26 Май 2021 | GMT +6

    Незарегистрированные ружья изъяли у сельчанина в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы назначили баллистические экспертизы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Незарегистрированное оружие хранил у себя дома сельчанин района Аккулы. Данные ружья: гладкоствольное ружьё марки ТОЗ-34Р и гладкоствольно-нарезное ружьё ИЖ-58 - изъяты сотрудниками криминальной полиции», - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Павлодарской области Таскын Бодиев.

    В полиции отметили, что по этому факту назначены баллистические экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    «В целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершённых с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, изъятия из незаконного оборота оружия, а также проверки владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения требований законодательства по его сохранности в период с 17 мая по 17 июня 2021 года на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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