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Незарегистрированное оружие изъяли у жителя Павлодарской области

3 Февраля 2022 05:55
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Незарегистрированное оружие изъяли у жителя Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У 34-летнего жителя Иртышского района Павлодарской области стражи порядка изъяли охотничье ружьё марки «ТОЗ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками отдела полиции Иртышского района у 34–летнего сельчанина изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ТОЗ», ‒ рассказал начальник отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Куат Тусупбеков.

По его словам, изъятое ружьё изготовлено заводским способом и не зарегистрировано в органах полиции. Сейчас в отношении жителя района составлен административный протокол по статье 482 части 1 КРКоАП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

«Собранные материалы направлены в суд для принятия решения», ‒ добавил Куат Тусупбеков.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Антон Гагарин

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