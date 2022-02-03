Незарегистрированное оружие изъяли у жителя Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У 34-летнего жителя Иртышского района Павлодарской области стражи порядка изъяли охотничье ружьё марки «ТОЗ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками отдела полиции Иртышского района у 34–летнего сельчанина изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ТОЗ», ‒ рассказал начальник отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Куат Тусупбеков.
По его словам, изъятое ружьё изготовлено заводским способом и не зарегистрировано в органах полиции. Сейчас в отношении жителя района составлен административный протокол по статье 482 части 1 КРКоАП «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».
«Собранные материалы направлены в суд для принятия решения», ‒ добавил Куат Тусупбеков.
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