Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Незарегистрированное оружие изъяли у мужчины в Уланском районе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Сентября 2022, 11:24
Незарегистрированное оружие изъяли у мужчины в Уланском районе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники криминальной полиции ОП Уланского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» стражами правопорядка был задержан 59-летний житель села Манат, у которого во время проведения безотлагательного обыска в недостроенной летней кухне было обнаружено и изъято ружье марки «ТОЗ-8» и 20 патронов.

Согласно заключению специалиста, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, а именно мелкокалиберной однозарядной винтовкой модели «ТОЗ-8» калибра 5.6 мм, данная винтовка изготовлена заводским способом, и пригодна для выстрелов патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Патроны в количестве 20 штук, изъятые у задержанного, предназначены для стрельбы из спортивно-охотничьего, нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, то есть являются боеприпасами для указанного вида оружия.

Во время допроса злоумышленник свою вину отрицать не стал.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


Восточно-Казахстанская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане