Незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли у жителя ВКО

Незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли у жителя Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские изъяли у мужчины незаконно хранящееся оружие и патроны. Факт хранения незарегистрированного оружия полицейские выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Подозреваемым оказался 40-летний житель района. В своем доме он хранил однозарядную винтовку ТОЗ-8М калибра 5, а также 15 патронов к ней. Согласно заключению экспертизы, изъятое пригодно для производства выстрелов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК «Незаконное хранение оружия, боеприпасов».

Полицейские напоминают, что незаконное хранение боеприпасов и нарезного оружия подпадает под действие уголовного законодательства. От ответственности освобождает только добровольная сдача незарегистрированного оружия и боеприпасов.