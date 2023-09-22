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    15:20, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли у жителя ВКО

    Оружие
    Фото: Polisia.kz.﻿

    Незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли у жителя Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские изъяли у мужчины незаконно хранящееся оружие и патроны. Факт хранения незарегистрированного оружия полицейские выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Подозреваемым оказался 40-летний житель района. В своем доме он хранил однозарядную винтовку ТОЗ-8М калибра 5, а также 15 патронов к ней. Согласно заключению экспертизы, изъятое пригодно для производства выстрелов.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК «Незаконное хранение оружия, боеприпасов».

    Полицейские напоминают, что незаконное хранение боеприпасов и нарезного оружия подпадает под действие уголовного законодательства. От ответственности освобождает только добровольная сдача незарегистрированного оружия и боеприпасов.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
    Автор
    Ринат Дусумов
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