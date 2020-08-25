Незапертые машины ищет во дворах полиция в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка в Павлодаре советуют автовладельцам проверять, все ли двери их машин закрыты, прежде чем оставить авто на парковке или стоянке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 августа, в ночное время, патрулируя улицы города, стражи порядка выявили «Мерседес», у которого не заперты двери сзади. Стражи порядка незамедлительно связались с автовладельцем: он признался, что просто отнёсся невнимательно и забыл закрыть дверцу», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Встретившись с водителем, полицейские провели с ним профилактическую беседу о том, как не допустить хищения своего имущества.

«Оставляя автомобиль на стоянке около дома, работы или супермаркета, водители уверены, что их авто - в безопасности, порой забывая о самых главных правилах сохранности своего имущества. Как бы глупо это ни звучало, но часто водители просто забывают запирать двери, окна либо багажник авто, тем самым оказываясь в числе первых жертв автомобильных воров», - добавили в ведомстве.

Часто, по версии полицейских, это происходит из-за невнимательности, поэтому они советуют при парковке машин даже на короткое время «обойти своё авто и проверить все двери». Павлодарские стражи прядка постоянно обходят улицы, дворы, чтобы найти незапертые машины. Обнаружив такие авто, сотрудники правоохранительных органов связываются с владельцами или самостоятельно закрывают машину.