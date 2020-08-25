+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незапертые машины ищет во дворах полиция в Павлодаре

25 Августа 2020 05:39
Поделиться:
Незапертые машины ищет во дворах полиция в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка в Павлодаре советуют автовладельцам проверять, все ли двери их машин закрыты, прежде чем оставить авто на парковке или стоянке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автомобильные пробки спровоцировал запуск нового фонтана в Семее
Подростка-автоугонщика задержала полиция Алматинской области Автодорогу «Медеу-Шымбулак» закрыли до 15 сентября в Алматы Более тысячи таразских водителей оштрафованы за неправильную парковку

«23 августа, в ночное время, патрулируя улицы города, стражи порядка выявили «Мерседес», у которого не заперты двери сзади. Стражи порядка незамедлительно связались с автовладельцем: он признался, что просто отнёсся невнимательно и забыл закрыть дверцу», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Встретившись с водителем, полицейские провели с ним профилактическую беседу о том, как не допустить хищения своего имущества.

«Оставляя автомобиль на стоянке около дома, работы или супермаркета, водители уверены, что их авто - в безопасности, порой забывая о самых главных правилах сохранности своего имущества. Как бы глупо это ни звучало, но часто водители просто забывают запирать двери, окна либо багажник авто, тем самым оказываясь в числе первых жертв автомобильных воров», - добавили в ведомстве.

Часто, по версии полицейских, это происходит из-за невнимательности, поэтому они советуют при парковке машин даже на короткое время «обойти своё авто и проверить все двери». Павлодарские стражи прядка постоянно обходят улицы, дворы, чтобы найти незапертые машины. Обнаружив такие авто, сотрудники правоохранительных органов связываются с владельцами или самостоятельно закрывают машину.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив